Spazionapoli.it - Paura per l’azzurro, ladri all’assalto della sua villa: cos’è successo

Notizie calcio Napoli – Attimi diper il giocatore di proprietà del club azzurro: ihanno fatto irruzione nella sua, ma la rapina è stata fortunatamente sventata.Per il Napoli c’è grande attesa per la prossima sfida del campionato di Serie A, in programma per questa sera alle ore 20:45 contro la Roma. La squadra di Claudio Ranieri è apparsa in salute e in crescita nelle ultime uscite: insomma, una squadra completamente diversa rispetto alla partita di andata, che segnò la prima partitaterza parentesi dell’allenatore romano sulla panchina del club giallorosso. Allo stadio Olimpico, però, gli uomini di Antonio Conte vorranno fare in modo che si ritorni a casa con una vittoria, per dare un ulteriore segnale fortissimo all’Inter.Intanto, le ultime notizie sul calcio Napoli svelano un accaduto davvero sconcertante che ha visto protagonista un calciatoresquadra partenopea.