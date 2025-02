Fanpage.it - Paura in seconda categoria: malore improvviso per un giovane calciatore ricoverato in codice rosso

Tragedia sfiorata sui campi del calcio minore italiano: durante una partita didilettanti in Toscana un 23enne ha accusato un primo malessere in campo per poi avere un ulteriore mancamento negli spogliatoi. Soccorso subito dal 118 e poi trasportato inin ospedale, è fuori pericolo.