Pattinaggio velocità a Milwaukee Lollobrigida sfata il tabù 1 500 metri | è terza

Nella seconda giornata della quarta tappa di Coppa del mondo didisu pista lunga in corso a, Francescaottiene un altro risultato super andando nuovamente a podio. E lo fa non su una distanza qualunque ma sui 1.500, distanza sulla quale non aveva mai centrato un piazzamento tra le prime tre. La campionessa azzurra chiude proprio inposizione con il tempo di 1:52.92, di appena 69 centesimi superiore al primato italiano, già in suo possesso. La gara è stata vinta dall’olandese Joy Beune in 1:52.11, mentre seconda è arrivata la giapponese Miho Takagi (+0.71).ha così conquistato un altro risultato importante dopo la strepitosa vittoria di ieri sui 3.000, arrivando a un totale di 21 podi in carriera in Coppa del mondo.