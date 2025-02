Ilgiorno.it - Passione e vittorie sul campo. Real Trezzano, fucina di talenti

Rispetto, collaborazione e crescita, personale e sportiva. La società, affiliata all’Inter, ha obiettivi ambiziosi per le sue squadre e lungimiranza per il settore femminile che continua a collezionare successi, grazie alle giovani calciatrici e a uno staff tecnico all’altezza di questi. La prima squadra gioca nel Campionato di promozione (prima in classifica), mentre la under 15 ha vinto il campionato invernale Csi e si prepara ad affrontare la "fase Gold" per il titolo di campione provinciale. Un gruppo affiatato, sul terreno di gioco e nello spogliatoio, con ragazze che amano il calcio: alcune coltivano laper questo sport divertendosi, sempre con lo spirito di sana competizione e amicizia che distingue, altre con il sogno di indossare la maglia della Nazionale.