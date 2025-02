Ilrestodelcarlino.it - Passeggeri: 87mila in meno del previsto

L’allarme lanciato dai sindacati a fine novembre 2024 trova conferma nei numeri. L’aeroporto Ridolfi di Forlì ha chiuso lo scorso anno con 133.110, a fronte di una previsione di 220mila. Da pochi giorni sono infatti disponibili sul sito di Assaeroporti i dati di dicembre, che chiudono il cerchio. La differenza tra le previsioni e i numeri certificati è pari 86.890. Insomma, sarebbe come iniziare il campionato con la prospettiva della Champions League e finire in zona Europa League. I mesi migliori sono stati quelli estivi. La migliore performance il Ridolfi l’ha registrata in agosto, con 18.696, con luglio a 17.244, settembre a 17.360 e giugno a 13.116. Il mese peggiore in assoluto è stato gennaio 2024, quando itransitati dallo scalo cittadino sono stati 6.