Partita la corsa per prendersi Milano

Per l'apertura delle urne c'è ancora tempo, ma le grandi manovre susono già partite. Beppe Sala, l'attuale sindaco scadrà nella primavera del 2027 e - salvo ripensamenti sul terzo mandato- non potrà ricandidarsi. Per il centrodestra sarà un'occasione succulenta per provare a rila capitale economica del Paese dopo 15 anni di governo del centrosinistra. Tre lustri durante i quali Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia non hanno brillato per lungimiranza. Dopo la scoppola (non del tutto inaspettata) presa dalla sindaca uscente Letizia Moratti contro Giuliano Pisapia nel 2012, la costruzione di un'alternativa al centrosinistra è sempre stata piuttosto farraginosa. E se il romano Stefano Parisi nel 2017 per poco non fece il colpaccio, cinque anni dopo, la candidatura di Luca Bernardo si tramutò in una Caporetto del centrodestra, con Sala rieletto sindaco senza nemmeno passare per il ballottaggio.