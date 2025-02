Ilfattoquotidiano.it - “Partecipare a un reality? Piuttosto andrei a vendere ombrelli davanti al supermercato”: le parole di Andrea Roncato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

che essere in unshow se non avessi un euro per viverea unquando piove”. Una posizione molto netta quella di, che intervistato da Nuovo spiega che non prenderebbe mai parte a un. Cosa che invece ha fatto la ex moglie Stefania Orlando, da qualche settimana rientrata nella casa più spiata d’Italia dopo esserci stata già qualche anno fa. Nessuna frecciatina indirizzata a lei però: “Auguro a lei e a Eva Grimaldi tutta la fortuna possibile. Non so perché siano lì, ma avranno i loro validi motivi che non discuto e che rispetto. Io parlo solo per me, non posso farlo per gli altri.anche volendo (ma non vuole e lo ha detto chiaramente) non avrebbe comunque tempo dia programmi simili: “Ho appena fnito di girare sette pellicole.