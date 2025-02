Lanazione.it - Parola agli espositori “Lucca, vera eccellenza“

Leggi su Lanazione.it

Prosegue anche oggi la prima edizione del "Olive Oil You", il festival internazionale dedicato all’olio extravergine di oliva artigianale di. L’evento ha riunito produttori e appassionati da tutta Italia, offrendo degustazioni, presentazioni e showcooking. Tra i partecipanti, Elisa Giannini della tenuta Mansi Bernardini di Leonardo Salom, situata sulle colline lucchesi, ci ha raccontato: "Da qualche anno lavoro alla tenuta ed è bello vedere come il lavoro di generazioni sia valorizzato nella propria città. L’azienda ha circa 4.000 piante di olivo che coltiva da generazioni, producendo un olio di alta qualità in una zona particolarmente vocata. È bello vedere iniziative come questa; lavoriamo molto con il vino, ma l’olio rimane un settore di nicchia. È stimolante anche confrontarsi con produttori di altre regioni".