Bergamonews.it - Parco delle Orobie e Bim: Lega divisa cerca garanzie, FI a caccia di poltrone e FdI si fa gli sgambetti da sola

Bergamo. Dopo la fumata nera della prima convocazione per la discussione e l’elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e ora a un mese esatto dalla data di convocazione della nuova assemblea, fissata per il 1 marzo, tornano a ridisegnarsi le geometrie politiche rispetto al riposizionamento dei partiti del territorio all’interno del Bim, il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como e Fiumi Brembo e Serio, la cui poltrona più ambita, quella da presidente, ingolosisce e non poco, se non fosse altro perché tra i suoi compiti, c’è ha anche quello ridistribuire ai Comuni consorziati le risorse finanziarie, finalizzate allo sviluppo socio economicopopolazioni residenti.Una nomina che resta strettamenteta a quella dele che continua ad alimentare le stretegie di, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, soprattutto dopo il primo mancato happy ending di circa due settimane fa, stagione in cui le ambizioni politiche non hanno trovato compimento.