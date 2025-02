Ferraratoday.it - Parapendii si scontrano in volo, un pilota trasportato all'ospedale

Leggi su Ferraratoday.it

Nel corso del pomeriggio di domenica 2 febbraio, a un'altezza di circa un'ottantina di metri duesi sono scontrati in, finendo per precipitare in un'area verde a Vigarano Mainarda.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayDa quanto si apprende, dopo il contatto con il.