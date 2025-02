Cinemaserietv.it - Paradise Beach – dentro l’incubo: una storia vera ha ispirato il thriller sullo squalo bianco?

Il film, con Blake Lively, non è tratto da una, così come il personaggio della protagonista, Nancy, non èad una persona esistente. Ladella giovane studentessa di medicina che trascorre una giornata su una spiaggia un po’ isolata nei pressi di Tjuana, in Messico, e viene attaccata da uno, è stata concepita dallo sceneggiatore Anthony Jaswinski.Blake Lively inIn un’intervista rilasciata a On Writing per Writers Guild of America East, Jaswinski ha spiegato che l’idea gli è venuta dopo aver visto Shark Week (un evento televisivo dedicato agli squali, che va in onda in estate) e di essersi reso conto che tra Sharknado e cartoni animati, “gli squali non fanno più paura”. Poi subito dopo ha visto Duel di Spielberg e gli ha dato la spinta per il suo lavoro.