Papa | Governanti cristiani si impegnino per la pace

Appello alladiFrancesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. “Ribadisco il no alla guerra che distrugge tutto, la vita. La guerra è sempre è una sconfitta. Rinnovo il mio appello ai, soprattutto quelli di fede cristiana, affinché mettano il massimo impegno nei negoziati per lache metta fine a tutti i conflitti in corso”, ha detto il Pontefice. Giovani coppie non abbiano timore di mettere al mondo figliFrancesco si unisce ai “vescovi italiani nell’esprimere riconoscenza alle famiglie che accolgono il dono della vita e nell’incoraggiare le giovani coppie a non avere timore di mettere al mondo dei figli”, ha continuato Bergoglio che ha ricordato che oggi “in Italia si celebra la Giornata della vita, sul tema ‘Trasmettere la vita, speranza per il mondo”.