Papa Francesco: giovani coppie non abbiano timore di mettere al mondo figli

si unisce ai “vescovi italiani nell’esprimere riconoscenza alle famiglie che accolgono il dono della vita e nell’incoraggiare lea non averedialdei”. Queste le parole del Santo Padre dette al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.ha anche ricordato che oggi “in Italia si celebra la Giornata della vita, sul tema ‘Trasla vita, speranza per il”.L'articolonondialproviene da Dayitalianews.