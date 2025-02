Papa appello ai governanti cristiani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.26Francesco all'Angelus è tornato sui tanti conflitti che devastano il mondo ribadendo il suo "no alla guerra che distrugge tutto" e rinnovando l'"specialmente ai governatori di fede cristiana affinché si metta il massimo impegno nei negoziati per porre fine a tutti i conflitti in corso". Poi ricordando che oggi "in Italia si celebra la Giornata della vita", ha incoraggiato "le giovani coppie a non aver timore di mettere al mondo dei figli".