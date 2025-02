Scuolalink.it - Paolo Crepet: riflessioni sui genitori iperprotettivi e il culto della fatica

, psichiatra e saggista torinese, sta catturando l’attenzione del pubblico con il suo tour che mescola provocazione, ironia epungenti sulla società contemporanea. Durante i suoi spettacoli,non si limita a lanciare critiche alla realtà odierna, ma invita il pubblico a riflettere profondamente su come viviamo e su cosa stiamo perdendo nella nostra quotidianità. Il rifiutoe ildel comfortnon risparmia le sue osservazioni sul tema”, un concetto che sembra essere messo sempre più in secondo piano nella società di oggi. Tra le sue critiche più forti spicca quella agli atteggiamentidi alcuni, che si premurano di asciugare la fronte dei figli dopo una lezione di ginnastica. Questo gesto, secondo lo psichiatra, è un segno tangibile di una società che ha paurafrustrazione, valori fondamentali per la crescita personale.