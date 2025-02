Oasport.it - Paolo Bertolucci sulle reazioni alle foto di Sinner a Plan de Corones: “Alcuni fenomeni si tuffano in situazioni a loro sconosciute”

Una polemica tipicamente italiana? Verrebbe da definirla così. Ha fatto discutere la decisione di Jannikdi non presentarsi all’incontro del 29 gennaio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un’occasione in cui al Quirinale sono state accolte le rappresentative di Coppa Davis e di BJK Cup, per festeggiare l’anno straordinario del tennis italiano.non ha dato la propria disponibilità, giustificando il tutto per la necessità di riposo consigliato dai medici dopo l’impegnativa e vincente trasferta australiana.Una motivazione che ha fatto storcere il naso a una percentuale di appassionati e anche adesponenti dell’informazione nostrana, che non ha mancato a più riprese di ribadire quanto la defezione di Jannik al Quirinale sia stata un errore.Niente, a Gramellini non va ancora giù l’assenza dial Quirinale.