Panini Comics celebra i 75 anni di Peanuts con la collana "The Complete Peanuts"

compiono 75! Gli amatissimi e iconici personaggi nati dall’immaginazione del fumettista Charles M. Schulz festeggiano quest’anno l’importante traguardo eè pronta arli con The, unastraordinaria che raccoglie tutte le avventure di Charlie Brown e i suoi amici, pubblicate dal 2 ottobre 1950 al 13 febbraio 2000, il giorno dopo la morte dell’autore. Thesarà disponibile a partire da giovedì 30 gennaio in libreria, fumetteria e su.it.Apparsi per la prima volta come striscia quotidiana su alcuni giornali americani (il Washington Post, il Chicago Tribune, il Minneapolis Tribune, l’Allentown Call-Chronicle, il Bethlehem Globe-Times, il Denver Post ed il Seattle Times), le strisce deihanno raccontato in 50le avventure di un gruppo di bambini, ciascuno con una personalità unica, che affrontano situazioni quotidiane con una miscela di umorismo e profondità filosofica.