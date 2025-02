Panama Usa | modifiche a Canale o misure

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.50 "L'attuale posizione d'influenza e controllo del Partito Comunista Cinese sull'area deldiè una minaccia per il" ed è una violazione del trattato relativo al. Così il Segretario di Stato Usa, Rubio, in visita arivolgendosi al presidente Mulino e al suo ministro Esteri Per Rubio "lo status quo è inaccettabile e che in assenza di cambiamenti immediati,richiederebbe agli Usa di adottareper proteggere i propri diritti ai sensi del trattato", riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato.