Sport.quotidiano.net - Pallavolo Casciavola, la Verodol si butta via: da 2-0 a 2-3

(Pisa), 2 marzo 2025 - LaCBD assapora a lungo la vittoria, poi crolla nella seconda parte di gare e cede il nono tie break stagionale. Tagliagambe deve fare a meno di Vaccaro, Barsacchi, Di Pasquale e Betti, così schiera Lilli in regia, Ciampalini opposto, Bacherini e Bolognini centrali, Messina e Melani schiacciatrici con Marsili libero. LaCBD inizia la partita ancora con le scorie di sabato scorso addosso: pronti, via 5/1 per le ospiti, ma il break è presto restituito e dal 6/5 per le rossoblù inizia un testa a testa senza che nessuna delle due squadre riesca ad allungare. Ace e muro alla fine segnano il confine fra il vincere e perdere questo set, i due fondamentali sono ben interpretati dalle casciavoline che nel finale piazzano un ace con Corsini che significa il 23/21, poi un set point annullato e al secondo tentativo laCBD chiude il parziale.