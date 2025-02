.com - Pallanuoto C / La Jesina vince al debutto casalingo, il Team Marche perde in Toscana

11-10 per gli uomini di Iaricci al Palablù di Moie mentre la squadra di Catena cede in casa del Colle Val D’Elsa per 16-13VALLESINA, 2 febbraio 2025 – Vittoria per laalal Palablù.invece inilospite del Colle Val D’Elsa. ClassificaQuest’anno infatti ildel presidente ‘Gigio’ Traini giocherà le gare casdalinghe a Moie. E’ stata la seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Mr Iaricci contro un Fermo venuto al Palablú di Moie per fare risultato. Dopo il doppio vantaggio iniziale del Fermo, la partita si allinea su un sostanziale equilibrio. Nel terzo tempo lachiude a + 2, grazie anche al secondo rigore parato dal giovane Pecci. Nell’ ultimo parziale il Fermo arriva al pareggio a 3? dalla fine (10-10) ma è Bartocci a siglare il goal del definitivo 11-10 a 2? dalla sirena.