Oasport.it - Pallamano, Salerno non sbaglia contro Cassano Magnago

Jominon commette errori e vince, il match più importante per riguarda la 15ma giornata di Serie A1. Non cambia, invece, la classifica generale della regular season, sempre nelle mani di AC Life Style Erice.Andiamo con ordine partendo dall’affermazione delle campane nei confronti delle lombarde per 19-31. Il team diretto da Davide Kolec segna la seconda sconfitta consecutiva dopo aver ceduto settimana scorsa nei confronti di Adattiva Pontinia.Le ultime citate non hanno avuto un fine settimana semplice visto il pareggio sul 24 pariLions Sassari in un week-end che ha premiato Brixen Südtirol, Mezzocorona e Securfox Ariosto, rispettivamente a segno nei confronti di Casalgrande Padana (30-22), Leno (25-21) e Sirio Toyota Teramo (34-28).Come già detto il fine settimana appena passato ha premiato anche Erice che puntualmente ha primeggiato nei confronti di Cellini Padova (16-33).