Pallamano, la Francia batte il Portogallo e conquista la medaglia di bronzo

Terzo posto finale ai Mondiali 2025 diper laal termine di un avvincente duello per ladiil. I transalpini svettano per 35 a 34 in Norvegia prendendosi una piccola rivincita dopo la sconfitta di giovedì contro la Croazia nella lotta per l’accesso all’ipotetica finale.Nedim Remili, Dika Mem e Ludovic Fabregas sono stati incisivi sin da subito, l’équipe Guillaume Gille ha ottenuto un nuovo piazzamento sul podio dei Mondiali dopo il secondo posto nei Mondiali 2023 al termine della finale contro la Norvegia. L’impresa non è stata in ogni caso semplice, i trenta minuti iniziali sono infatti terminati 19 a 16 dopo un lunga lotta punto su punto tra le due compagini. Niente da fare per i portoghesi che segnano comunque un risultato storico dopo una bella rimonta nel finale.