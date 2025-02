Oasport.it - Pallamano, la Danimarca vince i Mondiali 2025: poker da leggenda. Battuta la Croazia in finale

Laentra nella storia della. I campioni olimpici di Parigi 2024 hanno confermato i pronostici della vigiliando idi, per la quarta volta consecutiva nella loro recente storia (2019, 2021, 2023 e). Nella finalissima della Unity Arena di Oslo, Gidsen e compagni hanno sconfitto la Croaia con il punteggio di 32-26.L’atto per l’oro inizia con la tensione dovuta dalla posta in palio, ma laappena può strappa sfruttando tutta la sua rosa e tutta la varietà del suo gioco offensivo. Si arriva, fra un gol e altro, alla fine del primo tempo. Le squadre sono ancora a contatto:16-12.Inizia la ripresa, lacerca il tutto per tutto, ma i danesi non si fanno mai avvicinare. Il match si innervosisce un po’, ma i nordici mantengono sempre il controllo della contesa.