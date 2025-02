Pallamano Danimarca invincibile | arriva il quarto trionfo iridato consecutivo

Leggi su Sportface.it

Laè sempre più nella storia della. In quel di Oslo la Nazionale guidata da Nikolaj Jacobsen conquista il. Dopo le edizioni 2019, 2021 e 2023la vittoria anche in questo Mondiale 2025, sconfiggendo la Croazia nell’atto conclusivo con il risultato di 32-26. La bella storia della squadra balcanica, che non saliva sul podio dall’edizione 2013 della manifestazione, quando raggiunse il bronzo in Spagna, si ferma al cospetto di una superpotenza come l’attuale compaginee danese, che apparee sempre in controllo del match sin dalle prime fasi. I croati riescono a rimanere più o meno a contatto,ndo a metà gara con quattro gol da recuperare sul 16-12, ma di fatto non impensieriscono mai la. Gidsel chiude con ben 10 gol e viene nominato MVP del torneo.