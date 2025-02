Spazionapoli.it - Palabarbuto ‘sospeso’ in Napoli-Brescia: straordinario gesto dei tifosi dopo l’annuncio della notizia

in silenzio per un giorno, ma c’è una triste ragione: ecco cos’è successo inBasket-GermaniSi ferma il. Il silenzio è assordante, per certi versi. Strano e insolito. Drappi e striscioni raccolti. Il Fruit Village Arena, in occasione didi campionato è praticamente sospeso.In campo si gioca ugualmente. Gli Azzurri arrivano alla gara casalingaaver vinto la prima trasferta a Treviso. Si comincia a respirare nello spogliatoio. La cura Valli sta dando i suoi frutti, ma non è il momento di arrestare crescita e pensare di aver incanalato la strada giusta. La lotta per la salvezza è spietata.Sugli spalti, però, in occasione di un match così importante, arriva una terribilea metà secondo quarto: uno dei sostenitori ospiti ha accusato un malore.