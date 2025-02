Juventusnews24.com - Pagelle Picerno Juventus Next Gen: Pietrelli illumina non solo per il gol, giornata no per Afena Gyan VOTI

di RedazioneNews24Gen: iai protagonisti del match, valido per la 25ªdel campionato di Serie C 2024/25Gen: iai protagonisti del match, valido per la 25ªdel campionato di Serie C 2024/25.Daffara 6,5 Gol subito a parte si fa trovare pronto tutte le volte in cui viene chiamato in causa.Mulazzi 6,5 Bravo negli anticipi sui portatori di palla avversari, lavora bene soprattutto con i compagni di reparto in un match ad alta intensità.Citi 6 Fatica eccessivamente ma resiste fino alla fine,non certamente semplice per lui così come per i suoi compagni di reparto.Gil 5,5 Non sempre impeccabile lì dietro e va detto, sbanda un po’ troppo in qualche circostanza. Però non si disunisce e resta quantomeno in partita.