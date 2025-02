Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Napoli: Harviken sorpresa, Vangsgaard è assente VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Mauro MunnoIe i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile:e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile:.Peyraud-Magnin 6.5 – Buona para su Kullashi, nelle ultime settimane è tornata ad essere affidabile. Trafitta però Lenzini 6.5 – Intelligente nelle letture e molto attentaRosucci 6 – Rischia parecchio nel primo tempo con un errore non da lei. Resterà l’unico della sua partita5 – Partita sporcata dal taglio non seguito di Andrup. Perde il controllo dell’avversariaKrumbiegel 6 – Un pericolo costante ma è altrettanto costante nell’essere imprecisa al momento del tiro. Dal 81? Beccari SVSchatzer 5.5 – Saltata con una facilità disarmante da Kullashi sul gol.