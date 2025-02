Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Cesena Under 16: Benassi da urlo, finalmente Bruno, che qualità Del Fabro – VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25Giaretta 7– Uscite sempre sicure e decise, discreto coi piedi. Incolpevole sul gol della bandiera di Laghi, merito del giocatore delRigo 6,5– Solita prestazione solida dietro e di grinta e spinta in zona offensiva, non sbaglia quasi mai scelta, ormai un pilastro per Grauso. 65? Rogoz svCarfora 7– Tanta corsa e innumerevoli sovrapposizioni, vicino alla rete personale con un sinistro potente e preciso sul primo palo. 50? Del7,5 – Sgroppate continue e un gol meraviglioso al volo, tantanel suo mancino.