Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Cesena Under 15: Pipitò illumina, Salvai determinante e Samà una freccia – VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25(inviato al campo Ale&Ricky di Vinovo) –15: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2024/25Repaci 7– Partita solida e di sicurezza, non troppi rischi e ottimi interventi per lui. Compie due parate degne di nota che salvano i suoi.Mazzotta 7,5– Fa i solchi sulla corsia di destra, energia incredibile e passo impressionante. Ormai non è più una sorpresa ma una certezza di questa Juve. Segna una rete pazzesca con una discesa alla Theo Hernandez, formidabile.7– Come il collega a destra si fa trovare sempre pronto in fase di possesso dove non tarda a sovrapporsi con continuità.