Veronasera.it - Pagamenti smart per i biglietti del treno sulla Verona-Rovigo

Leggi su Veronasera.it

In principio fu la tratta ferroviaria-Venezia, la prima in Veneto a sperimentare Tap&Tap, nuova modalità di acquisto deidei treni regionali di Trenitalia. A quella prima tratta, dall'aprile dello scorso anno, se ne sono aggiunte altre, come la linea Bassano del.