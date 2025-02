Ilrestodelcarlino.it - Padre e figlio in concerto. Quella musica familiare tra flauto e marimba

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gli appuntamenti di Erf al Cassero, la stagione concertistica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme, ripartono nel nuovo anno martedì 4 febbraio, con il duocomposto da Fulvio () e Gabriele Fiorio (), neldal titolo ’The sound of wood’. È questo un duo che mette a confronto due generazioni di musicisti: Fulvio Fiorio, flautista affermato con una notevole esperienza, e suoGabriele, che avrà l’onere e l’onore di far ascoltare, conoscere e amare il suono morbido e profondo della. Insieme presenteranno un repertorio che metterà in risalto tutto il valore timbrico dei due strumenti. Nel programma proposto, la, che è uno strumento poco noto al grande pubblico, avrà un po’ la funzione del pianoforte, come avviene appunto per le due sonate di Vivaldi/Chédeville con cui si apre il