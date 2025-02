Metropolitanmagazine.it - Paco Rabanne: il designer visionario rivive in un documentario esclusivo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

“Provocatore? Oh la la, oui! Ho sempre voluto rompere gli schemi”. Con queste parole, pronunciate nella sua ultima intervista,raccontava il suo spirito ribelle e innovativo. Ora, la sua voce e la sua incredibile storia rivivono nel. Una vida fuera del patrón (. A Life Outside the Box), un viaggio intimo e inedito nella mente di uno dei più rivoluzionari creatori di moda.. Una vida fuera del patrón: ilè un ritratto unico tra moda, esilio e genialitàPresentato in anteprima alla Fondazione Sozzani, il film getta nuova luce su, esplorando non solo la sua estetica futuristica e l’uso di materiali non convenzionali – come plastica, metallo e carta – ma anche la sua vita privata, le influenze che lo hanno formato e la sua scelta di ritirarsi dalla scena pubblica per oltre vent’anni.