Cms.ilmanifesto.it - Otto marzo, le voci dall’assemblea nazionale di Non Una Di Meno

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Inizia con tutti i pañuelos alzati l’assembleadi Non Una Diin vista dell’8, in solidarietà con le grandi manifestazioni di protesta che si stanno tenendo in ., ledi Non Una Diil manifesto.