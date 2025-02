Calciomercato.it - Osimhen con Spalletti, Giuntoli pianifica il ribaltone Juve

I bianconeri potrebbero attuare una vera e propria rivoluzione estiva: clamorosa suggestione che riguarda anche il ctUn’altra rivoluzione. Lantus non sembra trovare pace e in attesa di trovare la quadra prova di tutto.in estate è stato uno dei dirigenti più attivi, quest’inverno ha dovuto fare lo stesso ed ha piazzato quattro colpi: Alberto Costa, Kolo Muani e Renato Veiga sono già bianconeri, Kelly li raggiungerà presto.conil(LaPresse) – Calciomercato.itAffare in prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 18 milioni di euro per sistemare una difesa che ha perso per infortunio Bremer e Cabal ed ha rinunciato per scelta a Danilo. Ora toccherà a Thiago Motta che già da oggi è chiamato al cambio di passo. Tornare a vincere e farlo in maniera continuativa per risalire la classifica e fare più strada possibile in Champions: questa la ricetta per tenersi stretta lantus ed impedire che le voci sul suo futuro diventino qualcosa di più.