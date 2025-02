Thesocialpost.it - Orrore nei Paesi Bassi: bambina di 11 anni accoltellata a morte in strada, arrestato un uomo di 29 anni

Nieuwegein,– Una tragedia ha scosso la comunità di Nieuwegein, dove unadi 11è statainnel pomeriggio di ieri. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, la giovane vittima non è sopravvissuta alle ferite riportate.Secondo quanto riferito dalla polizia di Utrecht, undi 29è statonelle immediate vicinanze del luogo dell’aggressione. Il fermo è avvenuto grazie alle informazioni fornite da passanti e testimoni, che hanno assistito alla scena. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sul movente dell’attacco, e le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sull’identità dell’e della vittima.La notizia ha suscitato un’ondata di shock e dolore tra i residenti di Nieuwegein, una tranquilla cittadina nei