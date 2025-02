Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni della settimana dal 3 al 9 febbraio 2025 e classifica

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 3 al 9? Il cielo di questo mese è scandito da un paio di eventi particolari. Non solo Venere intraprenderà un transito che durerà parecchio tempo, ma Giove sarà in un ottimo aspetto. Passiamo in rassegna leastrologicheli diFox e relativada 3 a 5 stelle.leFox dal 3 al 9: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: vi lasciate alle spalle la recente incertezza, a favoresperanza. Le avventure non mancheranno e saranno piccanti e vivaci. I single potrebbero anche incontrare la persona giusta per loro. Tutto andrà nel verso giusto. Lavoro: dei problemi spinosi potrebbero risolversi. Non mancheranno degli appoggi inaspettati, ma cercate di dosare il vostro lavoro.