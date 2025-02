Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: le previsioni del giorno 3 febbraio 2025

Cosa prevede l'diFox per il 3? Con la Luna in Ariete e altri aspetti astrali rilevanti, la giornata si prevede imprevedibile. Passiamo subito in rassegna leastrologiche diFox di lunedì 3, dando un'occhiata anche al proprio ascendente zodiacale in modo da ottenere unaccurato.Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Avete la possibilità di concentrarvi su nuovi progetti lavorativi. Impegnandovi con costanza, otterrete presto i risultati che desiderate. Toro - State avvertendo una certa fatica nei rapporti e nel lavoro. Sarà necessario prendere decisioni importanti e fare qualche cambiamento. Gemelli - Le relazioni con parenti, viaggi e contatti tornano al centro delle vostre attenzioni. Inizia per voi un periodo di ripresa significativo.