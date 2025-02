Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, domenica 2 febbraio 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi:ArieteCari Ariete, la giornata vedrà un Ariete determinato e concentrato. Quindi, ci sono tutti i presupposti per sviluppare i propri progetti e avvicinarsi agli obiettivi. Non dovete distrarvi, e cercate di sfruttare quelle che ritenete buone opportunità che si presenteranno lungo il vostro percorso.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, ci sono giornate, come questa di venerdì, in cui la riflessione è fondamentale, così come prendersi cura di se stessi.