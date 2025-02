Game-experience.it - Ori 3 è in arrivo? Un contatto tra Microsoft Moon Studios fa sognare i fan

Dopo il successo di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps, capaci di totalizzare oltre 10 milioni di copie, i fan si chiedono se un terzo capitolo della serie sia in. Attualmente,è concentrata su No Rest for the Wicked, un nuovo action RPG che sarà supportato a lungo termine. Tuttavia, il CEO Thomas Mahler ha lasciato aperta la possibilità di sviluppare più progetti in parallelo, alimentando le speranze per Ori 3.Come riportato prontamente dalla community su Reddit, durante una discussione su Discord, Mahler ha rivelato di aver ricevuto una telefonata da, senza fornire dettagli sul contenuto della conversazione. Questo ha subito fatto pensare a un possibile ritorno di Ori, anche se al momento non esiste un piano concreto per un sequel. Mahler ha spiegato che, sebbene un altro studio potrebbe riutilizzare i meccanismi di gioco della serie, il vero cuore di Ori è la sua storia, un elemento checonsidera essenziale per il successo del franchise.