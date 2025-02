Lanazione.it - Ore di tensione per il maltempo . Allagamenti, frane e strade chiuse

Una notte e una mattinata d’apprensione, anche alla luce della storia recente. Le intense precipitazioni fra venerdì e sabato hanno causatoe ben più di qualche grattacapo. Partendo da Vinci: a causa delle piogge persistenti delle ultime ore si è verificata una frana su via Pistoiese, dopo la frazione di Salvino, a pochi metri dal confine con Lamporecchio. Sul posto è intervenuto il sindaco Daniele Vanni che ha effettuato un sopralluogo insieme agli operai del Comune e alla polizia municipale. A Casiloste sopra Salvino, la strada che guarda alla casa del Genio, rimarrà chiusa per qualche giorno per la messa in sicurezza del versante. Vanni si è poi spostato a Sovigliana dove ieri intorno a mezzogiorno un mezzo pesante ha perso il proprio carico mentre transitava sulla rotonda che porta ad Avane, in Via Leonardo Da Vinci.