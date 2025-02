Tvzap.it - “Ora o mai più”, tremenda gaffe della Rettore: pubblico inorridito (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “Ora o mai più”,– Bruttadi Donatellanel corso dell’ultima puntata di “Ora o mai più“, il programma condotto da Marco Liorni in onda in prima serata su Rai Uno. Chiamata a giudicare l’esibizione di Loredana Errore, accompagnata dal suo tutor Marco Masini, la cantante di “Splendido Splendente” ha utilizzato un’espressione che ha suscitato parecchia indignazione sui social. ( dopo le foto) Leggi anche: “È al limite.sta per lasciare”, Shaila in crisi al GF: c’entra Lorenzo ()Leggi anche: “Grande Fratello”, spunta un retroscena che lascia tutti di stucco: c’entra Helena“Ora o mai più”,Donatellaè stata protagonista di unaa sfondo razzista andata in onda in diretta su Rai 1.