Ora o Mai Più 2025 | Loredana Errore si aggiudica la quarta puntata

Pierdavide Carone sfiora la tripletta, risultando il più votato via social, ma ladi Ora o Mai Piùse l’, in testa per i tutor e terza per il pubblico votante. Tra i favoriti alla vittoria finale e già trionfatore all’esordio, Matteo Amantia precipita al penultimo posto. Ecco il resoconto dettagliato della serata.La garaSi parte dalla consueta manche in cui ciascun concorrente duetta con il proprio coach. Iniziano Pago e Patty Pravo sulle note de Il paradiso. La Rettore è conquistata: “Qui si parte forte”. Si allineano gli altri tutor eccetto la Cinquetti, perplessa dal cantante: “Fa delle cose bellissime e altre che mi lasciano così.”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ora o mai più (@oraomaipiurai)Pierdavide Carone, con Gigliola Cinquetti, porta invece Franco Battiato con Centro di gravità permanente.