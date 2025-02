Quotidiano.net - ‘Ora o mai più’ 1 febbraio: chi ha vinto e le polemiche

Manca esattamente un mese alla finale dio maie la gara entra nel vivo. Così come lo spettacolo e le emozioni, che nella puntata del primonon sono mancate. Solita formula anche in questa puntata: prima manche in cui i concorrenti cantano con i rispettivi tutor una canzone del coach in questione o di altri e seconda parte caratterizzata da quattro sfide fra due concorrenti insieme a un ospite speciale. La prima manche Le sfide La classifica e chi haLa prima manche A dare il via alla gara sono Pago e Patty Pravo con ‘Il paradiso’. La giuria dà loro 57 punti. Seconda coppia sul palco: Gigliola Cinquetti e Pierdavide Carone con ‘Centro di gravità permanente’ di Franco Battiato. Il punteggio per loro è di 63 punti. Terzo duo: Loredana Errore e Marco Masini con ‘La notte’ di Arisa.