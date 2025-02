Ora lo abbiamo scoperto Grande Fratello scoppia il caso su Lorenzo dopo le ultime segnalazioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

“NuovesuSpolverato”. Una vera e propria bomba scuote ile il suo protagonista. Il fotomodello milanese si ritrova nuovamente al centro di una controversia al di fuori della Casa, una vicenda che, a quanto pare, potrebbe avere sviluppi nei prossimi giorni, con brutte conseguenze per lui. Il tutto avviene in un momento particolarmente delicato per Lollo all’interno del reality show., infatti, è reduce da una forte crisita in puntata: durante la diretta, si è alzato improvvisamente dal divano e si è rifugiato in un angolo del giardino. Nel corso della fuga, avrebbe anche lanciato in aria una sedia della cucina. La situazione si è poi calmata grazie all’intervento del conduttore. Tuttavia, il modello rischia di compromettere anche la sua relazione con la ballerina Shaila Gatta, che ha dichiarato di essere stanca della sua ossessione per il gioco.