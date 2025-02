Juventusnews24.com - Oppini sicuro: «La Juve rianima Thiago Motta e non il contrario. L’allenatore adesso deve essere bravo a cogliere quel messaggio dei suoi ragazzi»

Francesco Maria Oppini ha commentato così Juventus–Empoli ed il 4-1 dei bianconeri. Ecco le sue parole.

OPPINI – «La Juventus rianima Thiago Motta e non il contrario. Juventus-Empoli finisce 4-1 in rimonta, il carattere lo mette la squadra e il tecnico deve essere bravo a cogliere quel messaggio dei suoi ragazzi senza depauperare quanto di buono visto nella ripresa».