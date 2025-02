Lortica.it - Opocsoro

Leggi su Lortica.it

Oroscopo del 2 febbraio: Un passo avanti, ma con cautelaBenvenuti al 2 febbraio, una giornata che porta con sé una leggera ventata di novità. Sembra che l’universo abbia deciso di darvi un po’ di spazio per respirare, ma non aspettatevi miracoli. Oggi sarà una di quelle giornate in cui ogni piccolo passo conta, ma dove sarà fondamentale restare concentrati e non farsi distrarre troppo. La pazienza, come sempre, sarà la vostra migliore alleata.Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti senti un po’ più riflessivo del solito, come se stai cercando di capire in che direzione andare. Forse è il momento giusto per fare una pausa e prendere fiato prima di lanciarti in nuove avventure. Non c’è fretta, e forse rallentare ti farà vedere le cose più chiaramente. Toro(20 aprile – 20 maggio)La tua determinazione è forte, ma oggi potrebbe esserci qualcosa che ti frena.