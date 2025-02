Tarantinitime.it - Onde elettromagnetiche al quartiere Tamburi, la preoccupazione del PLI

Tarantini Time QuotidianoIl Partito Liberale Italiano di Taranto esprime graveper le continue segnalazioni dei cittadini del, nello specifico di via Verdi, che denunciano malfunzionamenti di dispositivi elettronici, come telecomandi per l’apertura delle autovetture e altri apparecchi operanti su frequenze radio. Questo fenomeno, che sta creando disagi e ansia tra la popolazione, solleva il serio dubbio sulla presenza di interferenzeprovenienti da fonti ancora sconosciute. Il PLI di Taranto ritiene inaccettabile che la situazione venga ignorata. Per questo, ha chiesto un intervento immediato delle autorità competenti per avviare rilevazioni tecniche e accertare la presenza di eventuali fonti di emissioni anomale. È necessario che le istituzioni si attivino tempestivamente per garantire la sicurezza della salute pubblica e per evitare possibili rischi per l’ambiente.