Parmatoday.it - Oltretorrente, in arrivo gli street tutor

Leggi su Parmatoday.it

Nell’ambito del progetto di sicurezza urbana integrata, che quest’anno è incentrato sul quartiere, è stato previsto tra le altre cose il varo della figura deglicosì come è accaduto già in quartiere San Leonardo e nel centro storico. In particolare, la loro presenza è.