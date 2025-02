Amica.it - Oltre al lavoro, ci si mette pure la famiglia: non c'è pace per "Mina Settembre" in questa quarta puntata stasera in tv: le anticipazioni

Leggi su Amica.it

Tra il, il pensiero di Fiore e i problemi in, il piatto diè decisamente troppo pieno. Riuscirà la nostra assistente sociale preferita a non perdersi una parte importante della sua vita?in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda ladella terza stagione della serie tv con Serena Rossi, tratta dai romanzi che lo scrittore Maurizio de Giovanni ha dedicato afantastica donna.Come sempre, gli episodi si possono vedere anche in contemporanea in streaming su RaiPlay, dove ci sono, in versione on demand, tutte le stagioni precedenti.al, ci sila. Non c’èper “” inin tv: le(foto ufficio stampa)Giuseppe Zeno nel ruolo (anche vero) di padre«Non è un amore senza difficoltà», aveva preannunciato Giuseppe Zeno alla vigilia della messa in onda della terza stagione.