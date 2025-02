Ilgiorno.it - Obiettivo sicurezza: "Maggiori controlli e nuove attrezzature"

Leggi su Ilgiorno.it

La visita del Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata al comando dell’Unione Nord Lodigiano è stata l’occasione per un bilancio del 2024. Il comandante Costantino Gemelli ha parlato di 3.930 verbali per violazione del codice della strada, di cui 1.854 preavvisi e 2.076 sanzioni, 50 sequestri per mancanza di assicurazione, 99 contestazioni per mancata revisione, 35 interventi di protezione civile, 46 rilievi di incidenti, 870 notifiche di polizia giudiziaria, due arresti di cui uno con daspo urbano. Sul fronte ambientale, 35 accertamenti per abbandono rifiuti con sequestri preventivi per discariche abusive e 156 servizi per il controllo della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico e il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il Prefetto ha potuto osservare il funzionamento della sala operativa con 32 schermi che gestisce 157 telecamere sul territorio, dotate di sistemi avanzati per la lettura delle targhe e la verifica delle coperture assicurative.